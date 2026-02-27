Жителей Пермского края предупредили о перебоях со связью на фоне ракетной опасности

Жителей Пермского края предупредили о перебоях со связью, передает корреспондент Накануне.RU

Ранее в регионе был впервые объявлен режим "ракетная опасность". Перебои в работе связи могут быть вплоть до ее полного отключения.

Закрыт аэропорт. Ограничения введены на прилет и отбытие рейсов.

Ранее Mash сообщил, что две ракеты ВСУ атаковали Чувашскую Республику. Одна ракета была сбита, другая – изменила курс. На этом фоне режим "ракетная опасность" объявлялся в семи регионах Поволжья и Урала — впервые в Свердловской области и Пермском крае, а также в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области, Башкирии и Чувашии.

В регионах работали сирены, были закрыты аэропорты, мобильные операторы рассылали предупреждения от имени МЧС о воздушной тревоге.

Также сообщается, что в регионах центрального Поволжья останавливали движение транспорта на улицах, предупреждения об опасности поступали от домофонов. В Екатеринбурге были зафиксированы сбои в работе мобильной связи - не работал интернет.