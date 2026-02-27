Две ракеты ВСУ атаковали Чувашию

Две ракеты ВСУ атаковали Чувашскую Республику. Одна ракета была сбита, другая – изменила курс, это заметили сотрудники ГИБДД, передает Mash со ссылкой на местное правительство.

На этом фоне режим "ракетная опасность" объявлялся в семи регионах Поволжья и Урала — впервые в Свердловской области и Пермском крае, а также в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области, Башкирии и Чувашии.

В регионах работали сирены, были закрыты аэропорты, мобильные операторы рассылали предупреждения от имени МЧС о воздушной тревоге.

Также сообщается, что в регионах центрального Поволжья останавливали движение транспорта на улицах, предупреждения об опасности поступали от домофонов.