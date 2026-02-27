ЕС пытался помешать пролету борта Дмитриева из Женевы

Страны ЕС пытались помешать пролету борта со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым после переговоров в Женеве.

Как сообщил РИА Новости диписточник, возникли проблемы с его возращением через Германию и Финляндию. Это может быть связано с документами экипажа и с тем, что этот самолет еще не появлялся в Европе.

ТАСС пишет, что вылет, скорее всего, будет перенесен на субботу.

Дмитриев 26 февраля прилетел в Женеву, целью визита были переговоры с американской стороной.