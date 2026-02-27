Суд в Москве оштрафовал Google еще на 16 миллиардов рублей

В Москве мировой суд оштрафовал Google по административному делу (ч. 1 ст.20.25КоАП) на 16 млрд руб., об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В целом – это не очень много, если учитывать, что ранее российские суды признали законными требования о взыскании с американского технологического гиганта более 91,5 квинтиллиона рублей в пользу российских истцов.

В январе 2025 года РБК сообщило, что общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла 1,8 дуодециллиона рублей. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Российский суд назначил такой штраф Google в связи с тем, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Речь идет о телеканалах "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр", НТВ и других (всего 17 телеканалов).