Экс-главред издания Readovka Алексей Костылев задержан по делу о мошенничестве

Задержан бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев. По данным СМИ, он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня ему могут избрать меру пресечения, а задержание произошло еще 25 февраля. Информацию о задержании Костылева подтвердил и его собственный текущий проект "Русская жизнь".

Костылев ушел с руководящего поста в Readovka в прошлом году, СМИ сообщали тогда о проверке журналиста на причастность к растрате средств, выделенных редакции, напоминает издание "Подъем".

В 2024 году Костылев попал в аварию на квадроцикле, он до сих пор не восстановился и нуждается в медицинской помощи. Если обвинение будет настаивать на аресте, в СИЗО экс-главред не сможет получать помощь врачей.