В работе сайта Роскомнадзора произошел сбой

Сайт Роскомнадзора с утра 27 февраля работал с перебоями. Пользователи сообщили, что страница ведомства медленно загружалась. С чем связаны неполадки – неизвестно, портал фиксации сбоев Detector404 отображает всплеск сетевых сбоев.

Ранее СМИ сообщили о планах российских властей полностью заблокировать мессенджер Telegram в апреле 2026 года. Действия Роскомнадзора по замедлению и блокировке ресурса вызвали массовое возмущение россиян, в том числе и среди радикалов.

Так, в середине февраля радикальные активисты заблокировали вход в московский офис Роскомнадзора велосипедным замком. Также они опубликовали манифест, в котором говорится, что блокировки ресурсов и ограничения связи стали постоянным явлением, пользователя "облагают абсурдными запретами" и "насильно загоняют в наспех слепленные государственные платформы".