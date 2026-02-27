СМИ: У одного из пропавших в Прикамье туристов был GPS-трекер

У одного из пропавших в Прикамье туристов был с собой GPS-трекер. Однако устройство с собой он не взял, и оно осталось в машине.

Жена одного из пропавших, путешественника Абу, Оксана сообщила Ural Mash, что в горы муж поехал с друзьями. Перед поездкой она положила ему в куртку спутниковый маячок. Однако сейчас сигнал этого устройства указывает на место, где стоит автомобиль группы. Добавила, что супруг плохо говорит по-русски, и из МЧС с ней пока никто не связывался.

20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, что в 100 км от деревни. Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до сих пор не ясно, где они находятся. Пропавших ищут. Возбуждено дело.