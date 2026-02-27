По предложению депутатов Тюменской городской Думы разработают интернет-навигатор по мерам поддержки участников СВО и их семей

В ходе 23-го заседания Тюменской городской Думы депутаты отметили, что в городе действует комплексная система оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей.

Так, в 2025 году 177 семей участников спецоперации получили жилье по договору социального найма, более 3 800 школьников из таких семей обеспечены двухразовым горячим питанием, свыше 1,1 тысячи детей устроены в детсады, 1 900 ребят бесплатно посещали кружки и секции в учреждениях дополнительного образования, 1054 ребенка из семей участников СВО были устроены в лагеря дневного пребывания, 78 молодых людей работали в «Отрядах мэра». В Тюмени действуют льготы на бесплатную парковку в городе.

"В областном центре действуют 10 семейных социальных гостиных. В них предоставляют психологическую и социально-бытовую помощь, информируют о мерах соцподдержки. С начала СВО услугами таких гостиных воспользовались более 7,7 тыс. граждан", — прокомментировала председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Как стало известно в ходе заседания Тюменской городской Думы, в 2026 году будет действовать система субсидий размером до 500 тысяч рублей для малого и среднего бизнеса. Такую поддержку смогут получить предприниматели - участники СВО, или работодатели, в штате которых работают участники СВО или члены его семьи.

"Это дополнительная финансовая поддержка, помогающая начать собственное дело или адаптироваться на рынке труда. Средства могут быть использованы на аренду офиса или торговой площади, рекламную кампанию, оформление необходимых лицензий, сертификацию продукции и прочие расходы, необходимые для старта бизнеса", — рассказал глава города Максим Афанасьев.

Светлана Иванова добавила, что социальные меры поддержки участников СВО и членов их семей носят заявительный характер.

«Поэтому наша задача информировать о мерах поддержки тех, кому они предназначены», — подчеркнула председатель Думы.

"Много различных льгот предусмотрено. Предлагаю создать специальный чат-бот, который помогал бы находить нужную информацию и упрощал процесс обращения за поддержкой", — предложил депутат Вадим Долгих.

Первый заместитель главы города Юрий Баранчук сообщил городским депутатам, что в ближайшее время на официальном портале «Тюмень — наш дом» будет сформирован соответствующий кейс в виде специальной кнопки тематического навигатора.

Депутат Руслан Сабиров обозначил проблему фиктивных браков с военнослужащими.

«В случае гибели воинов начинается борьба за выплаты, в которой участники забывают о том, что потеряли близкого человека. Нужно подумать, как вмешаться в этот процесс», — сказал Руслан Сабиров.

Также на заседании Тюменской городской Думы прозвучала информация о том, что в рамках проекта «Тюмень для Победы» в городе было собрано более 200 млн рублей, которые направили на оказание помощи бойцам в 80 подразделениях, где проходят службу тюменцы. В составе приобретенных на собранные деньги грузов - техника, медикаменты и другие необходимые ресурсы, согласно заявкам о потребностях, поступающих от бойцов. Большую эффективность в этой деятельности показали благотворительные концерты. Так, на одном из последних всего за 1,5 часа удалось собрать 2, 2 млн рублей.