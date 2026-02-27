Один человек погиб при ударе БПЛА по Курску

Один человек погиб, еще трое пострадали при ударе украинского беспилотника по Курску. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, дрон атаковал территорию автосервиса в Сеймском округе, погиб 25-летний сотрудник.

Еще трое мужчин, в числе которых двое клиентов автосервиса, получили осколочные ранения. Их госпитализируют.

На месте находится глава Курска Евгений Маслов. По его словам, по предварительным данным, среди пострадавших — четыре человека. "Удар от обломков сбитых БПЛА пришелся на промышленную зону одного из районов города", - написал Маслов в Telegram-канале.