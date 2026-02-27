В России расширили список вещей для бесплатной ручной клади на авиарейсах

В России с 1 марта обновляют правила перевозки ручной клади на авиарейсах, сообщает "РИА Новости". Теперь путешественники смогут бесплатно брать с собой не только стандартные предметы, но и средства для ухода за протезами рук и ног, если те упакованы должным образом. Эти вещи должны помещаться в отведенных для ручной клади местах - на полке или под сиденьем самолета.

Также среди разрешенных к бесплатной перевозке предметов остаются: цветы, верхняя одежда, питание и люлька для ребенка, складной портплед с костюмом, лекарства, костыли, покупки из Duty Free, сумка или рюкзак, которые не превышают размеры, установленные авиаперевозчиком.

Обновленные федеральные авиаправила будут действовать на протяжении пяти лет.

А еще с 1 марта в российских аэропортах пассажиры смогут проходить на посадку, показывая электронный посадочный талон на экране своего телефона или планшета. По новым правилам электронный талон теперь считается равным бумажному, авиакомпании обязаны отправлять его на контактные данные пассажира, и в нем обязательно указываются фамилия, инициалы, дата и время рейса, а также номер места.