American Conservative: Политика США в отношении Кубы стал музеем абсурда

Американская политика относительно Кубы превратилась в музей абсурда и травли в стиле Холодной войны. Об этом пишет The American Conservative.

Читайте также: Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл огонь по пограничникам

США по-прежнему рассматривают Кубу как страну, которая в 1962 году была оснащена советскими ядерными ракетами. Госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители эмигрировали с Кубы, является, по-видимому, ключевой фигурой в разработке кубинской политики администрации США. Он одержим идеей смены власти на острове. После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро Рубио теперь стремится покончить с Кубинской революцией.

США ввели тотальную блокаду на импорт нефти на Кубу, что привело к большим трудностям там. Но если целью нефтяного эмбарго является подстрекательство кубинского народа к восстанию и свержению правительства, то эта стратегия обречена на провал, уверен автор статьи Бенджамин Янг из университета Фейетвилля (Северная Каролина).

Он советует пересмотреть подход к Кубе, если Трамп стремится войти в историю как президент, мира, а не агрессор. Но есть явные опасения, что Рубио стремится превратить Кубу во второе Гаити, заключил Янг.

Политолог-американист Малек Дудаков пишет, что Вашингтон нацелен на эскалацию, но никакой общественной поддержки этого в США нет.