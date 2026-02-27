CNN: СВО кардинально изменила характер боевых действий

За четыре года СВО характер боевых действий изменился кардинальным образом, об этом говорится в материале CNN.

Военный конфликт ускорил автоматизацию боевых действий, что является, по-видимому, долгосрочной эволюцией. Технические новинки появляются в среднем раз в шесть недель, но быстро устаревают, потому что к ним успевают приспособиться и уменьшить их эффективность. В этих условиях приобретает особую важность квалификация командиров, многие из которых командуют по старинке, что ведет к неоправданным потерям личного состава, говорит офицер ВСУ.

Также военный конфликт изменил само представление о том, что такое Европа и кто такие европейцы. Этот процесс подстегнули США, которые не хотят, как раньше, в одиночку обеспечивать безопасность Европы. Следуя требованиям президента США Дональда Трампа, страны НАТО обещают нарастить оборонные расходы до 5% от ВВП лишь к 2035 году, когда у власти не останется никого из действующих лидеров.

Ранее командир одного из российских подразделений рассказал, что боевые действия превратились в сложнейший симбиоз высокоточных ударов, киберопераций, информационного противоборства, радиоэлектронной борьбы и управления беспилотными системами.