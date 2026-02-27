Талибы заявили об ударе афганских ВВС по военным объектам в Пакистане

ВВС Афганистана нанесли авиаудары по нескольким военным объектам в Исламабаде и других территориях Пакистана – в ответ на аналогичную атаку авиации Пакистана минувшей ночью, заявило оборонное ведомство в Кабуле.

Сообщается, что удары, в частности, нанесены по военной базе недалеко от города Файзабад, армейскому гарнизону в Ноушере и целям в Джамруде и Абботтабаде. В афганском Минобороны заявили, что "все цели успешно поражены".

Военную операцию начал Пакистан – в ответ на несколько массовых терактов последнего времени. Исламабад обвиняет правительство талибов в поддержке действующих в Пакистане фундаменталистов-террористов.

По предварительным данным, в ходе военных действий (авиаудары и столкновения на границе двух государств) погибли уже несколько десятков военных с обеих сторон, о жертвах среди мирного населения не сообщается.