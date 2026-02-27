Пропавших в Прикамье туристов из Уфы ищут с помощью вертолета

В зоне поисков пропавших туристов в Красновишерском округе Пермского края задействован вертолет. Поиски ведут сотрудники МЧС России, правоохранительные органы, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов, волонтеры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтербеза.

Ранее сообщалось, что незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах сбилась с маршрута. Они выехали в район плато Кваркуш, Дом Иванова, и не вернулись на точку сбора в установленную дату. На связь не выходят.

По данным Mash, 20 февраля группа из Уфы выехала на снегоходах к хребту и должна была вернуться 24 февраля. На точку сбора никто так и не пришел.