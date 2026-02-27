В РАО предлагают делать весенние каникулы на месяц раньше

Нужно синхронизировать весенние каникулы школьников с государственными праздниками, приходящимися на конец февраля и начало марта. Такое предложение сделал замсекретаря Общественной палаты РФ, академик Российской академии образования Владислав Гриб.

Он считает, что весенние каникулы следует установить в период с 23 февраля по 9 марта, чтобы на них приходились День защитника Отечества и Международный женский день. Такой график каникул может быть более удобен родителям, так как почти все отдыхают на эти праздники, которые, как в этом году, приводят к "длинным выходным".

В настоящее время продолжительность школьных каникул зависит от выбранной системы обучения. Школы могут функционировать либо по четвертной, либо по триместровой модели. Чаще всего учатся по четвертям с каникулами в конце октября - начале ноябре, в период новогодних каникул и в конце марта.

В прошлом году Гриб предложил учиться в школах 12 лет, потому что школьная программа с каждым годом все больше усложняется и успеть все это освоить за 11 лет сложно.