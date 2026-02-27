В Березовском на месяц закрыли цех по переработке мяса

В Березовском на 30 суток приостановлена деятельность цеха по переработке мяса. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере техрегулирования в работе цеха по переработке мяса.

Речь идет о цехе ООО "Лабиринт" на пер. Заводской, 9а. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, его сотрудники:

не соблюдают поточность при изготовлении пищевой продукции;

несвоевременно проводят уборку помещений;

несвоевременно проводят ремонт помещений предприятия;

допускают хранение пищевой продукции без маркировки.

Помимо этого, производственные помещения цеха не оборудованы умывальниками для мытья рук, на предприятии обнаружена пищевая продукция с признаками недоброкачественности, а руководством не разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП.



По материалам Роспотребнадзора Березовский городской суд приостановил деятельность цеха на месяц.