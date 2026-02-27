27 Февраля 2026
в россии
Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Экс-главу совета директоров ФК "Локомотив" осудили на 10 лет

Суд в Подмосковье приговорил к 10 годам колонии бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова.

Его обвинили в пособничестве и подстрекательству к убийству, совершенному организованной группой лиц. Гособвинение ранее запросило для Липатова 12 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что Липатов с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину расстреляли в 2002 году в дачном кооперативе "Аграрник" в Одинцовском районе Подмосковья.

Вину Липатов полностью признал, передает ТАСС.

Сергей Липатов, помимо работы в руководстве "Локомотива", ранее возглавлял совет директоров компании "Транстелеком", а также являлся совладельцем Межтрастбанка.

Теги: Локомотив, Сергей Липатов, убийство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

