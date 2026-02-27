Путин потребовал учесть мнение родителей в оценке работы детсадов

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству проверить, как в различных регионах страны реализуются меры по продлению работы детских садов соответственно рабочему графику родителей. Это должно позволить учесть реальные потребности семей и облегчить их повседневную жизнь, сообщает "КП".

Помимо этого, правительство должно разработать и представить предложения о включении в действующую систему независимой оценки качества дошкольного образования специального показателя, который бы отражал уровень удовлетворённости родителей условиями и качеством работы детских садов.

В рамках поручения также предполагается анализ эффективности предпринимаемых шагов, выявление возможных проблем и формулирование рекомендаций по их устранению. Проверка и последующие предложения должны быть подготовлены координировано с региональными властями и профильными экспертами. Окончательный доклад о проделанной работе вместе с предложениями по внесению изменений в систему оценки качества требуется представить не позднее 1 декабря 2026 года.



Такой подход, по мнению руководства страны, поможет повысить комфорт и доверие родителей к системе дошкольного образования и способствовать лучшему удовлетворению их потребностей.

Кстати, губернатор Кировской области Александр Соколов предложил учредить новый областной праздник - День детских общественных объединений, который можно отмечать 19 мая. По его словам, у детских организаций должен быть свой день, который объединит тысячи школьников-активистов и участников различных движений.