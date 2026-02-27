Глава Бодайбо задержан после крупной коммунальной аварии

Глава города Бодайбо (Иркутская область) Алексей Ботвин задержан, причина интереса правоохранительных органов не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

В конце января в Бодайбо (население – около 7,5 тыс. человек) произошла коммунальная авария, в результате которой перемерз водовод, остановилась работа четырех котельных, без тепла и воды остались более 1,5 тыс. человек, был введен режим ЧС локального характера. Последствия коммунальной аварии до сих пор устраняются.

После аварии Следственный комитет провел обыски в администрации города и МУП "Тепловодоканал", были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ и ч. 1 ст. 293 УК РФ.