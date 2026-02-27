Прокуратура запросила для бывшего мэра из Тюменской области восемь лет колонии за взятки

Прокурор Тюменской области поддержал государственное обвинение по уголовному делу о получении взяток бывшим главой Вагайского сельского поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщается, что в 2022 - 2024 годах подсудимый получил три взятки в общей сумме более 1,7 млн рублей от предпринимателя за заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории поселения, беспрепятственную приемку и оплату этих работ. В прениях государственное обвинение поддержал прокурор Тюменской области Александр Попов.

"Прошу назначить подсудимому по совокупности преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, на срок пять лет, со штрафом в размере 10 млн рублей. Сумму взяток конфисковать в доход государства", - заявил прокурор.