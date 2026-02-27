В Барнауле отец школьницы напал на директора школы из-за низких оценок

В Барнаульской школе № 38 произошел инцидент с участием отца ученицы 7 класса, который поднял руку на директора из-за низких оценок дочери.

Как пишут местные СМИ, мужчина регулярно конфликтовал с учителями, требуя только высоких оценок для ребенка. Несмотря на неоднократные обращения учителей и родителей к директору, в комитет по образованию, прокуратуру, полицию, а также в приемную главы Следственного комитета РФ, ничего не помогло. Все ответы были формальными. Однажды пришлось даже вызвать Росгвардию для усмирения.

Но на прошлой неделе в состоянии алкогольного опьянения мужчина устроил скандал и совершил нападение на директора в присутствии детей. Его удалось сразу нейтрализовать. Следственными органами Октябрьского района Барнаула проводится проверка.

Недавно уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила защищать педагогов от буллинга. Ранее свердловские общественники констатировали, что школьный буллинг все чаще направлен именно на педагогов.

Что касается конфликтов с учениками, то пока образовательные власти лишь разработали рекомендации по разрешению таких ситуаций. Эксперты считают огромной проблемой фактическое бесправие учителей против распоясавшихся школьников и родителей.