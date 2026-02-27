КПРФ предлагает ужесточить регистрацию мигрантов по месту жительства

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий изменить порядок регистрации мигрантов. Согласно инициативе, регистрация иностранных граждан по месту жительства и предоставление им жилья будут возможны только при наличии разрешения от органа местного самоуправления.

Читайте также: Мигрантам усложнят получение патента и временного проживания

В случае отсутствия такого разрешения миграционные органы будут вправе снять иностранца с регистрации. Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство уже предусматривает ограничения свободы передвижения и выбора места жительства для мигрантов, которые могут быть установлены федеральными законами.

Предлагаемые изменения направлены на переход от уведомительного характера миграционного учета к разрешительному по аналогии с уже существующими правилами, которые применяются в пограничных зонах, закрытых административно-территориальных образованиях и военных городках. Право вводить разрешительный порядок регистрации мигрантов на отдельных территориях своих регионов нужно дать главам регионов. Это усилит миграционный контроль и будет противодействовать формированию этнических анклавов, говорится в пояснительной записке.

Сейчас в ряде городских и сельских поселений отмечается компактное расселение групп мигрантов, признают в Совбезе РФ.