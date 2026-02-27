СМИ: Иран на переговорах отверг требования США по ядерной программе

Иран отверг требования США на переговорах в Женеве, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, Вашингтон потребовал ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и передать США весь запас обогащенного урана.

Таким образом, третий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе завершился без заключения соглашения. Газета отмечает, что стороны по-прежнему далеки от договоренностей по ключевым вопросам.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его выполнить свои требования по ядерной сделке. В случае, если Тегеран не согласится после этого на требования о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной кампанией против правительственных иранских объектов.