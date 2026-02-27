В Петербурге задержали зампреда правления "Газпром нефти"

В Петербурге задержан заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть" Антон Джалябов. Речь идет о подозрении в получении взяток на сумму более 29 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, Джалябов подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020-2021 годах от руководителей подрядных организаций. В этот период он занимал должность директора филиала "Газпром инвест Надым".На полученные деньги топ-менеджер купил квартиру в Сочи, также ему передали катер стоимостью 1,7 млн рублей.

Источник отметил, что следственные действия с Джалябовым продолжатся в Москве.