В Белгороде почти 60 тысяч человек остались без электричества

Почти 60 тыс. человек остались без электричества в результате обстрела объектов энергетики Белгорода, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, детские сады и школы будут работать – "все переведены на резервную генерацию".

"Полностью перевести на резервную генерацию белгородскую агломерацию физически невозможно, несмотря на то, что мы сконцентрировали на территории Белгородской области огромный запас резервной генерации и продолжаем это делать", - заявил губернатор в своем Telegram-канале.