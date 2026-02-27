Сына полковника Росгвардии, осужденного за ДТП в Екатеринбурге, оставили в исправительном центре

Условно-досрочное освобождение сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге, отменено. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Напомним, авария произошла 4 августа 2019 года. Как было установлено, пьяный Васильев за рулем машины KIA Rio устроил ДТП, в результате чего погибли два человека. Впоследствии он был приговорен к 8 годам 11 месяцам колонии общего режима.

Сообщалось, что Владимир находился в ИК в Нижнем Тагиле. Осенью 2024 года адвокат Васильева подавал в Ленинский районный суд города ходатайство об условно-досрочном освобождении. Тогда в УДО было отказано.

Позже неотбытая часть срока была заменена на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Сейчас Васильев отбывает их в исправительном центре.

В декабре 2025 года суд все же вынес решение об условно-досрочном освобождении. Владимира Васильева обязали встать на учет, не менять место жительства, а также не устраиваться на другую работу без разрешения. Это постановление было обжаловано прокуратурой.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат Васильева представил документы о его поощрениях и выплатах, произведенных в пользу потерпевших по гражданским искам. В итоге облсуд, рассмотрев материалы дела, отменил постановление Ленинского райсуда.

В условно-досрочном освобождении Васильеву отказано. Он продолжит находиться на принудительных работах в исправцентре.