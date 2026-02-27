Пушков: Вступление Украины в ЕС разрушит его

Вступление Украины в ЕС только ускорит разрушение блока. Так считает сенатор РФ Алексей Пушков, который обратил внимание на статью в "Нью-Йорк таймс".

Как пишет газета, прием Украины в ЕС повлечет негативные последствия во всех сферах. В экономике рынок ЕС наводнят дешевые украинские товары, особенно сельхозпродукция, а Украина будет претендовать на субсидии, не внося вклад в бюджет ЕС. Киеву нужны будут сотни миллиардов долларов, и это ляжет тяжелым бременем на бюджет ЕС. Безопасность ЕС тоже резко снизится, так как Киев "импортирует" территориальные споры в Европу.

Украина, привыкшая к особому отношению, будет постоянно требовать поддержки, финансирования и особого статуса, отвлекая значительные ресурсы ЕС. Даже сейчас, находясь вне ЕС, Киев критикует Европу за недостаточную помощь. Что же будет, если Киев окажется в ЕС? Это вызовет больше разногласий внутри ЕС, что подорвет его управленческую и политическую структуру, усугубит экономические и финансовые проблемы.

"Украина и так уже очень дорого обходится Европе. В случае приема в ЕС обойдется еще дороже - во всех смыслах", - написал российский сенатор.

Напомним, Зеленский требует принять Украину в ЕС в 2027 году, причем полноценно, а не постепенно. Но это невозможно при текущих правилах процедуры, заявила недавно еврокомиссар по расширению Марта Кос.