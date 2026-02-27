27 Февраля 2026
Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Muhammad Faisal Saeed&quot; / youtube.com/@muhammadfaisalsaeed56

Пакистан объявил войну Афганистану

Пакистан объявил войну талибскому правительству Афганистана. Истребители Минобороны Пакистана минувшей ночью нанесли авиаудары по правительственным объектам в Кабуле, талибы в ответ захватили несколько ключевых позиций на границе двух государств, передает телеканал Al Jazeera.

Также удары ВС Пакистана наносили по провинциям Кандагар и Пактия. Сообщается, что в результате атаки погибли, по меньшей мере, 72 афганских военных, еще 120 ранены. Афганистан заявил о 55 убитых пакистанских солдатах в результате столкновений на границе.

Исламабад в заявлении о начале военной операции заявил, что удары наносятся в ответ на серию терактов.

Обострения старого конфликта между Пакистаном и Афганистаном происходили на протяжении последних 20 лет. Так, в 2007 году пакистанские военные попытались захватить территорию на востоке Афганистана, в столкновениях погибли несколько человек с обеих сторон, инцидент был исчерпан после вмешательства США.

В 2021 году к власти в Афганистане вновь пришло движение "Талибан", что усилило напряжённость. Пакистан обвинил афганские власти в поддержке пакистанских фундаменталистов-боевиков, которые устраивают в Пакистане теракты.  

В октябре 2025 года конфликт обострился после авиаудара пакистанских военных по приграничным районам афганской провинции Кунар. Талибы ответили артиллерийским обстрелом приграничья.

Теги: пакистан, война, афганистан, конфликт, талибан


