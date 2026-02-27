В Казахстане произошёл взрыв в кафе, погибли семеро

В Щучинске (Акмолинская область Казахстана) произошёл взрыв в кафе. Есть погибшие.

По оперативным данным, жертвами взрыва стали 26 человек. Семеро из них, в том числе 16-летняя девушка, погибли. 13 человек госпитализированы в Бурабайскую районную больницу. Оставшиеся шестеро отпущены на амбулаторное лечение.

Шестеро из 13 госпитализированных готовят к переводу в многопрофильную областную больницу Кокшетау, сообщает пресс-служба акимата (администрации) региона.