США впервые с 1930-х покинуло больше людей, чем въехало

В 2025 году США впервые с 1930-х столкнулись с отрицательным миграционным сальдо: число покинувших страну превысило число прибывших примерно на 150 тысяч человек. И эта тенденция, как ожидается, сохранится и в 2026 году.

Как пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои расчеты на основе данных Института Брукингса, основной причиной оттока являются меры по борьбе с нелегальной миграцией, а также желание самих американских граждан найти более безопасные и финансово привлекательные страны для проживания.

Анализ миграционной статистики 15 государств показал, что в них перебрались как минимум 180 тысяч американцев в 2025 году. Особо отмечается рост числа американских эмигрантов в странах ЕС, где этот показатель достиг рекордных значений. Вероятно, они ищут в Европе новую "американскую мечту", а в США жить не хотят. В Лиссабоне стало так много американцев, что в некоторых его районах чаще можно услышать английский, а не португальский, говорится в статье.

Последний раз отток населения из США наблюдался в 1935 году, в самый разгар Великой депрессии. Интересно, что в тот период более 100 тысяч американских эмигрантов предпочли в качестве нового места жительства Советский Союз. По данным Министерства внутренней безопасности США, в прошлом году из страны было депортировано 675 тыс. человек, a число "самостоятельных депортаций" составило 2,2 миллиона.