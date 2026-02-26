Стали известны подробности о подозреваемом в похищении ребенка в Смоленске

Стала известна личность подозреваемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске. Как следует из материалов дела, это местный житель, который ранее был судим за хранение наркотиков в крупном размере.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы, в 2021 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере.

Напомним, девочка пропала 24 февраля. Утром она ушла выгуливать собаку и домой не вернулась. Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело.

Сегодня стало известно, что ребенка нашли в квартире одного из домов вместе с мужчиной 1983 г.р. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.