Президент РФ поручил мониторить выплаты семьям погибших и пропавших без вести участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил провести мониторинг осуществление соответствующих выплат семьям, в которых участники СВО погибли или пропали без вести. Согласно перечню поручений по итогам декабрьской пресс-конференции главы государства, правительству необходимо проверить исполнение нормативных актов, которые регламентируют сроки и порядок выплат.

Президент также поручил правительству и представителям Генпрокуратуры и Фонда "Защитники Отечества" заняться вопросом своевременного предоставления таким семьям мер поддержки.

Помимо этого, необходимо внести изменения в законодательство, которые позволяли бы оказать поддержку гражданам, проживающих в местах, "подвергающихся (подвергшихся) обстрелам вооруженными формированиями Украины, и которым принадлежат на праве общей долевой собственности жилые помещения, утраченные или поврежденные в результате таких обстрелов".