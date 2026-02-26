Сергей Ситников поручил поддержать подготовку к соревнованиям по мотокроссу «Путь Сусанина-2026»

Инициатор мотокросса "Путь Сусанина-2026" - костромской клуб «Виндс» получил поддержку губернатора Сергея Ситникова.

Стоит напомнить, что мотоспорт Костромской области исторически популярен. В муниципалитетах расположено сразу несколько специализированных трасс, функционируют взрослые и детские мотоклубы.В регионе часто проводят всероссийские соревнования по этому виду спорта.

В 2024 года мотоклуб «Виндс» предложил организовать моторалли в Сусанинском и Судиславском районах. Тогда губернатор поддержал эту инициативу. Участниками соревнований стали более 120 мотоциклистов. А в 2026 году предполагается уже двое больше спортсменов, как рассказал губернатору Константин Бабенков. Руководитель мотоклуба "Виндс" добавил, что регистрацию на соревнования откроют на 2 месяца раньше, чем обычно, а городок участников перенесут ближе к старту.

Трасса для мотогонщиков проложена в районе Исуповских болот - предполагаемом месте подвига Ивана Сусанина. Предстоящее моторалли будет не только состязанием, но и мероприятием образовательного, туристического характера. Участникам состязаний из разных регионов страны предоставят возможность побывать на экскурсиях по историческим местам.

Сергей Ситников сказал, что проект будет поддержан администрацией региона и дал ряд поручений относительно подготовки к проведению соревнований.

«По нашему проекту моторалли "Путь Сусанина", я уже называю его нашим, прошу оказывать всестороннюю помощь. Обеспечить медицинское сопровождение, подготовить инфраструктуру. В Сусанинском районе у нас новый руководитель. Проработаем с ней отдельно вопрос, с тем чтобы она это мероприятие тоже воспринимала как свое», - подчеркнул Сергей Ситников.