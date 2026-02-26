Сергей Ситников лично проверил как в Костромской области организовали обучение ветеранов СВО вождению автомобиля

В рамках созданной в Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова программы поддержки участников СВО и членов их семей особый акцент делается на вопросах реабилитации, переобучения и трудоустройства военнослужащих, которые возвращаются из зоны боевых действий. Комплексная поддержка дает бывшим бойцам возможность чувствовать уверенность в своих силах, активно адаптироваться в мирной жизни.

Губернатор, понимая важность этой работы, поручил в частности организовать обучение ветеранов с инвалидностью вождению автомобиля. Такие специализированные курсы по инициативе главы региона Сергея Ситникова были созданы в костромском автодорожном колледже.

«Это наш долг перед теми людьми, кто получил военную травму. Качество жизни ветеранов спецоперации будет зависеть от того, насколько они будут мобильны, насколько у них будет возможность передвигаться. Не только протезирование пройти, привыкнуть к протезу, но еще и возможность ездить, чувствовать себя самостоятельным. Это очень важно, особенно для мужчин, для их внутреннего состояния», — подчеркнул Сергей Ситников.

На базе Костромского автодорожного колледжа созданы все необходимые условия для получения бывшими бойцами водительских навыков. На выделенные из областного бюджета средства в размере 1,2 млн рублей был закуплен автомобиль с ручным управлением.

«Хотелось бы больше самостоятельно передвигаться, возить детей в школу, разгрузить супругу. У меня есть машина, но она с автоматической коробкой. Перестроиться сложно. Но теперь такая возможность есть, с каждым занятием уверенности больше», - рассказал ветеран спецоперации Алексей.

Преподаватели разработали различные форматы занятий в зависимости от уровня подготовки обучаемых. Так, те участники СВО, у которых не было водительских прав, могут пройти полный курс обучения вождению и получить категорию «В». Тем, кто уже имеет водительское удостоверение, но нуждается в адаптации к новым условиям, организован специальный сокращенный курс.