Сергей Ситников лично проверил как в Костромской области организовали обучение ветеранов СВО вождению автомобиля

26 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников лично проверил как в Костромской области организовали обучение ветеранов СВО вождению автомобиля

В рамках созданной в Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова программы поддержки участников СВО и членов их семей особый акцент делается на вопросах реабилитации, переобучения и трудоустройства военнослужащих, которые возвращаются из зоны боевых действий. Комплексная поддержка дает бывшим бойцам возможность чувствовать уверенность в своих силах, активно адаптироваться в мирной жизни.

(2026)|Фото: adm44.ru

Губернатор, понимая важность этой работы, поручил в частности организовать обучение ветеранов с инвалидностью вождению автомобиля. Такие специализированные курсы по инициативе главы региона Сергея Ситникова были созданы в костромском автодорожном колледже.

«Это наш долг перед теми людьми, кто получил военную травму. Качество жизни ветеранов спецоперации будет зависеть от того, насколько они будут мобильны, насколько у них будет возможность передвигаться. Не только протезирование пройти, привыкнуть к протезу, но еще и возможность ездить, чувствовать себя самостоятельным. Это очень важно, особенно для мужчин, для их внутреннего состояния», — подчеркнул Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

На базе Костромского автодорожного колледжа созданы все необходимые условия для получения бывшими бойцами водительских навыков. На выделенные из областного бюджета средства в размере 1,2 млн рублей был закуплен автомобиль с ручным управлением.

«Хотелось бы больше самостоятельно передвигаться, возить детей в школу, разгрузить супругу. У меня есть машина, но она с автоматической коробкой. Перестроиться сложно. Но теперь такая возможность есть, с каждым занятием уверенности больше», - рассказал ветеран спецоперации Алексей.

(2026)|Фото: adm44.ru

Преподаватели разработали различные форматы занятий в зависимости от уровня подготовки обучаемых. Так, те участники СВО, у которых не было водительских прав, могут пройти полный курс обучения вождению и получить категорию «В». Тем, кто уже имеет водительское удостоверение, но нуждается в адаптации к новым условиям, организован специальный сокращенный курс.

Теги: сергей ситников, участники сво, вождение автомобиля, курсы вождения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети