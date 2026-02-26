Верховный суд утвердил пожизненный приговор главарю банды киллеров Гагиеву

Верховный суд России утвердил пожизненное заключение в отношении главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева.

Адвокат подсудимого просил суд изменить приговор с пожизненного заключения на 24 года колонии, сообщают "Известия".

Напомним, уроженец Грузии Аслан Гагиев, известный также под кличкой Джако, покинул Россию в 2013 году и был задержан в Австрии в январе 2015 года. Однако затем был выпущен под залог в 100 тысяч евро и едва не оказался в Болгарии, которая обвинила его в использовании фальшивого паспорта этой страны и запросила его выдачу. В итоге болгарский запрос был отклонен. В 2018 году Гагиев, обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств, был экстрадирован в Россию из Австрии. В 2023 году криминальный авторитет был приговорен к пожизненному заключению.

Следствие заявляло, что участники ОПС Аслана Гагиева, в которое, помимо обычных боевиков, входили сотрудники спецподразделений МВД, совершили такие громкие преступления, как убийство хозяина Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст" Александра Слесарева (его расстреляли вместе с членами семьи), владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника, председателя правления банка "Кутузовский" Олега Новосельского и замдиректора ОАО "Финансовая лизинговая компания" Андрея Бурлакова.