Первый в России форум учителей православной культуры прошел на Урале

В Свердловской области состоялся первый в истории России образовательный форум преподавателей школьной дисциплины «Основы православной культуры».

Этот пилотный проект позитивно оценил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В мероприятии приняли участие 27 педагогов Урала, которые в своих школах помогают ученикам более глубоко изучать русскую историю и православную культуру.

Участники форума прошли через конкурсный отбор и получили возможность провести время на курорте «Увильды», где кроме образовательного трека учителя смогли уделить время своему здоровью.

Владыка Евгений поблагодарил инициаторов и организаторов форума Александру и Ингу Майеров и вручил семье икону Царственных Страстотерпцев и Благодарственные письма.