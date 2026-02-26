Суд оставил в колонии таксиста из Екатеринбурга, насмерть забившего своего коллегу

Свердловский областной суд поставил точку в деле таксиста-мигранта из Екатеринбурга, насмерть забившего своего коллегу.

Напомним, все случилось 1 марта 2025 года: 24-летний гражданин одной из бывших союзных республик, работающий таксистом, ехал на своем авто по улице Краснофлотцев в столице Урала. У него произошел дорожный конфликт с другим водителем такси – 62-летним мужчиной.

Более молодой таксист нанес своему оппоненту множественные удары, в том числе в область головы. От полученных травм водитель скончался. Преступление было раскрыто по "горячим следам", а мигрант задержан и помещен под арест.

В ноябре того же года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил гражданина Узбекистана Бекмуроджона Юсупова к 8 годам колонии строгого режима. Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны: в пользу отца погибшего взыскано 156 тыс. рублей в качестве компенсации расходов на погребение и 1 млн рублей – компенсация морального вреда.

Адвокат осужденного и прокуратура обжаловали приговор, однако Свердловский областной суд, изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, оставил его без изменения.