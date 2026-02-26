Китай увеличил цены на оптоволокно для России в 4 раза

Китайские поставщики резко увеличили цены на оптоволокно для российских компаний в начале 2026 года. Стоимость выросла в 2,5-4 раза. Такой информацией поделилась с "Ведомостями" директор по развитию услуг связи одного из отечественных операторов и ИТ-интеграторов. Российские производители оптического кабеля, а также ведущий магистральный оператор подтвердили эти сведения.

Во всем мире наблюдается нехватка оптоволокна, и Россия тут не исключение. Главная причина скачка спроса - массовое внедрение технологий искусственного интеллекта, которые требуют разветвленных каналов быстрой передачи данных. Более 60% оптоволокна в мире производят в Китае, и российским компаниям приходится ориентироваться именно на китайский рынок.

Рост цен можно проследить на примере самой востребованной марки G.652D: в начале 2025 года китайский километр такого волокна стоил 16 юаней, к концу года - 25 юаней, а уже в январе 2026 года - 40 юаней за километр. За год цена выросла более чем в 2,5 раза, а местами подорожание достигало четырехкратного значения.

Руководитель крупной аналитической компании в сфере ИКТ, телекоммуникаций и IT отметил, что российские поставщики почти полностью зависят от закупок китайского оптоволокна, так как собственного производства крайне мало. Поэтому телеком-рынок сейчас сталкивается с непростой ситуацией: материал резко дорожает, а его недостаток только увеличивается.

По мнению специалистов, такой скачок цен отразится на стоимости построения и обслуживания всей связной инфраструктуры. Рост затрат может привести к увеличению тарифов для абонентов, задержкам цифровых проектов и снижению темпов развития отрасли. Некоторые операторы уже пересмотрели планы на 2026-2027 годы и остановили часть тендерных процедур.