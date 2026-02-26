Цифровую карту расположения пожарных гидрантов создадут в Тюменской области

Цифровую карту расположения пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах создадут в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Такое предложение внес заместитель губернатора Станислав Логинов на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел глава региона Александр Моор.

"Новый цифровой сервис позволит пожарным, работающим в условиях ЧС, более эффективно действовать на незнакомых территориях, оперативно получая актуальную информацию", – отметил Станислав Логинов.