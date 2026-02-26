26 Февраля 2026
Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Ашманов: Данные из федерального регистра пациентов утекут

С 1 марта в России заработает федеральный регистр пациентов с отдельными заболеваниями и состояниями, включая беременность. Доступ к нему получат многие ведомства и фармацевтические организации, а данные непременно утекут за границу, уверен член СПЧ специалист по ИИ Игорь Ашманов.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что в 2026 году в России будет создан единый регистр лиц с отдельными заболеваниями, в том числе онкологическими, легочными, сердечно-сосудистыми, психическими и другими. Такое постановление приняло Правительство РФ. В списке 12 видов заболеваний, в том числе в него будут заносить всех беременных и данные о рожденных детях.

Любое посещение врача отныне будет приводить к принудительному сбору данных о пациенте и занесению в единый медицинский регистр. Запретить это гражданин не может, а удаление из регистра не предусматривается, это будет вечное хранение медицинских данных о россиянах.

"Понятно, что такие данные, безусловно, утекут. Уровень защиты будет примерно таким же, как во всех государственных информационных системах, откуда утекает до 700 миллионов записей в год. Оставить запись о пациенте сможет практически кто угодно без каких-либо последствий для себя, потому что никаких способов оспорить и проверить, кто это сделал, нет. Равно как и ответственности", - говорит Ашманов.

Это прямо нарушает частную жизнь и право на медицинскую тайну. Теперь есть возможность сразу поражать граждан в правах и отказывать в разного рода услугах. Причем никаких общественных слушаний не проводилось, людей никто не спрашивал, хотят ли они занесения медицинских данных о себе в такой регистр. А норма дает возможность собирать практически любые медицинские данные о людях. Постановление Правительств должно быть отменено, подчеркивает Ашманов. Это огромная угроза для страны.

Президент ГК InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская также категорически против введения этого регистра. Она направила обращение в Совет Федерации.

регистр, ашманов, цифровизация


