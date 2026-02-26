Лавров: Россия не ставит сроков по украинскому урегулированию

У Москвы нет сроков по украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вы что-нибудь слышали от нас по срокам? У нас не сроки, у нас задачи. Мы их решаем", - цитирует его ТАСС.

Ранее портал Axios сообщил, что Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на урегулирование конфликта с Россией до конца года. Трамп ответил, что предпочел бы, чтобы он закончился в течение месяца.