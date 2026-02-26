На Среднем Урале открыли "золотой" перинатальный центр — на фоне сокращения обычных роддомов

В Первоуральске торжественно открыли перинатальный центр с дизайнерскими палатами от "Сима-Ленда". Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, привлечение бизнеса к таким проектам позволяет сделать региональную медицину качественной, доступной и современной.

"Сима-Ленд" отвечал за преображение родовых палат. Каждая из них оформлена в соответствии с индивидуальным дизайн-проектом, оснащена системами безопасности и отвечает современным требованиям комфорта. В палатах оборудованы санузлы и ванны, а также есть дополнительное оборудование и инвентарь.

Средства из областного бюджета были потрачены на ремонт помещений и закупку необходимого оборудования, в числе которых: реанимационные системы для новорожденных, настенные медицинские консоли, фетальные мониторы и акушерские кровати.

Обращает на себя внимание, что часть палат для рожениц и родовые залы стали похожи на царские палаты: они отделаны мрамором и фальш-золотом (в "золотом" исполнении сделаны даже унитазы).

В департаменте информполитики региона отмечают, что пребывание в обновленных палатах доступно каждой роженице, поступающей в роддом. Ежегодно здесь рождается более тысячи детей от женщин, приезжающих из девяти городов Западного управленческого округа.

Напомним, что одновременно с дорогостоящим обновлением больших перинатальных центров, в регионе сокращается количество "обычных" роддомов. По планам областных властей, большинство роддомов в области — речь про малонагруженные, а они такие в глубинке почти все — станут ургентными родильными залами. 18 таких залов уже работают, еще десять откроют в ближайшее время. Эти залы предназначены только для "срочного родовспоможения", если женщина не успевает доехать до полноценного учреждения.

С одной стороны, в глубинке роды возвращаются едва ли не к практике повитух XIX века, с другой — в крупных городах их пытаются сделать похожими на современную спа-процедуру. Злые языки уже формулируют вопросы в стиле: получат ли дети, рожденные в таких "малахитовых шкатулках", автоматическое направление на обучение в "Лувр" — школу с таким же дизайнерским ремонтом от "Сима-ленда" на Вторчермете? А то ведь столкновение с реальностью для них окажется болезненным.