Власти снимут часть ограничений на работу несовершеннолетних

Летом подростки в России смогут выбирать больше рабочих мест - власти планируют снять часть ограничений на трудоустройство несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.



Сейчас подросткам запрещено устраиваться на многие предприятия, которые когда-то признавали опасными, хотя теперь условия там стали "намного безопаснее". Нилов отметил, что из-за устаревших запретов у молодых специалистов появляются лишние трудности при поиске работы, а у бизнеса - нехватка кадров. При этом в период обучения подростки могут проходить стажировку на таких производствах, но после получения диплома уже не могут официально туда трудоустроиться.



Чиновники намерены ввести новую оценку условий труда, чтобы "делать выводы по фактической ситуации, а не по старым стандартам". Минтруд уже работает над изменениями в законах и подготовит свои предложения к марту, когда вопрос рассмотрят в Госдуме. Если изменения одобрят, то уже этим летом выпускники колледжей и техникумов смогут выбрать работу на новых для себя предприятиях.