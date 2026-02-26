В Тульской области расширяют поддержку молодых семей, в том числе студенческих

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о введении в регионе новых мер поддержки молодых семей.

В 2025 г. власти установили выплату в 1 млн руб. молодым мамам. Миляев поручил правительству области продлить эту выплату и сохранить пакет мер поддержки семей с детьми на 2027 г.

Также власти вводят дополнительную меру поддержки семей – "Студенческий материнский капитал" с прогрессивным размером в зависимости от количества рождённых детей, начиная с первого. Расширят варианты трат средств материнского капитала.

"Родителям виднее, как правильно распорядиться полученными средствами государственной поддержки", - цитирует Миляева telegram-канал правительства Тульской области.