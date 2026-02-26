Радиостанция "Судного дня" отправила новое секретное сообщение

На коротких волнах 26 февраля снова прозвучала радиостанция "Судного дня", известная как "жужжалка". В Telegram-канале "УВБ-76 логи" появилось очередное сообщение станции: "НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932".



Значение слова "майностяг" до сих пор непонятно - можно лишь предполагать, что оно связано со словами "флаг" или "имущество", но смысл кода остается неизвестным.



Ранее радиостанция выходила в эфир во время обсуждения переговоров по Украине и передавала странное слово "отелобуф".

Роскомнадзор обратился к слушателям с советом не воспринимать сообщения "жужжалки" слишком серьезно, отмечая, что действительно важную информацию всегда бы засекретили.

Напомним, в начале 2026 года "часы Судного дня", которые символизируют опасность глобальной катастрофы, стали показывать рекордные 85 секунд до "ядерной полуночи" - они никогда не были так близки к возможному апокалипсису.