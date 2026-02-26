26 Февраля 2026
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермский совладелец затонувшего танкера "Волганефть" признал вину в налоговом преступлении

Директор и совладелец "Кама Шиппинг" и "КамаТрансОйл", которым принадлежит затонувший в Керченском проливе танкер, Константин Сельков признал вину в сокрытии от налогов 10,9 млн руб., сообщает "РБК-Пермь".

Также бизнесмен попросил провести суд в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования всех доказательств. В таком случае наказание не может превышать две трети от максимального. То есть в данном случае — двух лет лишения свободы. Очередное заседание назначено на 6 марта. 10 марта арбитражный суд Пермского края намерен начать разбирательство о банкротстве Селькова. Бизнесмен сам заявил о несостоятельности, указав на неуплаченную задолженность в 26,3 млн руб.

По версии следствия, с конца декабря 2025 по апрель 2025 года Сельков не уплатил обязательные налоги на сумму 10,9 млн руб., дав указание перечислить имевшиеся на счетах фирм деньги на счета третьих лиц. 10 марта Арбитражный суд Прикамья рассмотрит обоснованность заявления ИП Константина Селькова о самобанкротстве.

Задолженность предпринимателя превышает 26 млн руб. В качестве третьего лица к делу привлечена супруга Константина Селькова, а также министерство социального развития Пермского края в качестве органа опеки и попечительства над несовершеннолетними.

15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Теги: Константин Сельков, налоговое преступление, танкер


