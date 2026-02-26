Бесплатные препараты для борьбы с депрессией могут выдаваться по ОМС

В России депутаты предложили предоставлять бесплатные антидепрессанты по полису ОМС для пациентов, проходящих амбулаторное лечение и не имеющих возможности купить лекарства самостоятельно, пишет "МК".



С этим предложением власти обратились к главе Минздрава. Руководитель Ассоциации новых независимых аптек Виктория Лесникова пояснила, что такой шаг потребует серьезных изменений действующей системы: сейчас большинству препараты бесплатно выдают только в стационаре или по льготе.

Рост продаж антидепрессантов показывает, что все больше людей в стране покупают эти лекарства за свой счет - эксперты связывают это с распространением депрессий и тревожных расстройств, а также с тем, что россияне стали чаще обращаться за помощью к врачам.



Специалисты отмечают актуальность инициативы, но подчеркивают, что антидепрессанты всегда выписывают по рецепту и их прием должен контролировать доктор. Если идея будет реализована, потребуется продумать четкую систему назначения, чтобы не допустить самолечения и не создать дополнительную нагрузку на ОМС.

Ранее Накануне.RU сообщало, что за год в аптеках купили больше 22 млн упаковок антидепрессантов, что на 24% больше, чем годом ранее. Самым востребованным препаратом оказался "Ципралекс", на котором аптеки заработали 2,7 млрд рублей.