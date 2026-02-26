26 Февраля 2026
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

ЕС пытается уговорить Орбана разблокировать финансирование Украины

Еврокомиссия ищет способы убедить Венгрию разблокировать одобренный кредит ЕС на 90 миллиардов евро, который был согласован, но заблокирован Венгрией. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС, пожелавших остаться анонимными.
В Брюсселе уверены, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвигает условие возобновить поставки российской нефти по нефтепрводу "Дружбу" для победы на апрельских парламентских выборах. ЕС нужно поражение Орбана, чтобы к власти в Венгрии пришли глобалисты. Пока же лидеры ЕС ищут способы убедить Орбана отказаться от блокирования финансирования Украины. Он спровоцировал один из худших внутренних кризисов в ЕС за последние годы. Ему даже могут дать документ с обещанием возобновить поставки. Но не сами поставки, которые могут помочь ему выиграть выборы. В этом непростом положении оказался ЕС.

Тем временем на Украине просят поспешить с деньгами. Они могут закончиться уже в апреле, предрекает глава комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев. По его словам, это будет "финансовая трагедия".

Накануне Орбан направил письмо президенту Евросовета​​ Антониу Коште с отказом разблокировать финансирование Киева. Он отмечает, что Зеленскому ничего не стоит возобновит работу нефтепровода "Дружба". Но он упрям и требует отказаться от российских энергоресурсов. Это немыслимая наглость и вмешательство во внутренние дела Венгрии.

"Украина создает энергетическую катастрофу в Венгрии, а вы просите меня сделать вид, что ничего не произошло. Это невозможно. Я не в состоянии поддержать какое-либо решение, выгодное для Украины, пока ситуация не нормализуется", - подчеркнул Орбан.

Он также написал открытое обращение к Зеленскому, в котором обвинил того в попытке втянуть Венгрию в военный конфликт с Россией. А в сложившейся ситуации виноват только киевский режим.

"Мы сочувствуем украинскому народу, но не хотим участвовать в *****. Мы не хотим финансировать боевые действия и не хотим больше платить за энергию. Я призываю вас немедленно открыть нефтепровод "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии!" - написал Орбан.

Как сообщалось, Венгрия разместит военнослужащих возле своих энергообъектов для защиты от украинских атак.

По оценкам Еврокомиссии, на восстановление Украины в ближайшие десять лет потребуется до 600 миллиардов долларов. Предыдущий премьер-министр республики Денис Шмыгаль оценил нужную сумму в триллион долларов. На Украине уверены, что Запад должен и будет платить, ведь Киев его "защищает" от России.

Теги: ЕС, венгрия, украина, орбан


