Власти предложили компенсировать коммунальные платежи россиянам старше 80 лет

В России обсуждают возможность ввести новые льготы для одиноких пожилых людей при оплате коммунальных услуг, пишет газета "Известия". С инициативой выступили Сергей Миронов, руководитель "Справедливой России", и депутат Яна Лантратова - они предложили министру строительства Иреку Файзуллину создать единую систему: с 65 лет государство будет брать на себя половину платежей за ЖКХ, а после 80 лет компенсировать их полностью.

Такое решение они приняли, ссылаясь на исследование, проведенное Высшей школой экономики. Согласно результатам, россияне старше 70 лет тратят больше 80% своего дохода на продукты, коммуналку и лекарства, причем текущие льготы сильно зависят от того, в каком регионе проживает пенсионер.

Сергей Миронов подчеркивает, что все представители старшего поколения одинаково трудились на страну и должны получать равную поддержку вне зависимости от места жительства.

Авторы инициативы уверены: если ввести федеральный стандарт по оплате коммунальных услуг для одиноких пенсионеров и учесть стоимость топлива в домах без центрального отопления, это улучшит материальное положение людей и позволит им чувствовать себя защищеннее.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский объяснил, что с 1 января никаких неожиданных изменений тарифов на услуги ЖКХ не произошло - цены повысили только на 1,7% из-за новой ставки НДС. Он уточнил, что если жители заметили рост сумм в квитанциях, это связано лишь с тем, что зимой они стали больше расходовать электроэнергии или тепла, а не с повышением самих тарифов.