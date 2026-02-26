Песков ответил на вопрос о позиции РФ по участию в "Совете мира"

Министерство иностранных дел РФ продолжает формулировать позицию о целесообразности участия России в "Совете мира". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"МИД до сих пор формулирует позицию", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, Россия не была представлена на первом заседании "Совета мира", которое прошло 19 февраля. Ранее замглавы Администрации президента Максим Орешкин озвучил механизм, по которому Россия может передать $1 млрд из заблокированных Западом российских активов в "Совет мира". По его словам, РФ может передать эти средства, выдав поручение, которое будет исполнено американской стороной.